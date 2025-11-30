В Думе предложили способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»

В Думе предложили удерживать квартиру у покупателя до возврата денег за сделку

Механизм залогового удержания недвижимости у покупателя на период возврата денег продавцом нужен в случае признания сделки купли-продажи недействительной. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он отметил, что уже выдвинул соответствующее предложение.

«Если мы говорим об уже совершившемся акте купли-продажи недвижимости и последующем требовании продавца о возврате собственности под предлогом того, что он не осознавал свои действия, то в случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру», — аргументировал свое предложение Кошелев.

По его задумке, до возврата денег недвижимость должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя. Кроме того, депутат предложил ограничить возможность вернуть средства одним годом. Если в течение этого периода продавец не передал деньги, квартиру следует оставить у покупателя, считает Кошелев.

В последнее время в России огласку получили случаи, когда продавцы требуют от покупателей возврата квартир, объясняя это тем, что они стали жертвами мошенников и действовали, не отдавая себе отчет. Такие сделки суды часто признают недействительными и возвращают жилье первоначальному собственнику. При этом покупатель остается без денег и недвижимости.

Подобные ситуации стали называть проведенными по «схеме Долиной». Летом 2024 года певица Лариса Долина продала свою квартиру, по ее утверждению, под влиянием мошенников. Злоумышленники убедили артистку, что сделка будет фиктивной, и жилье останется в ее собственности, однако квартира перешла к другой женщине.

В итоге суд признал сделку недействительной, а также постановил изъять квартиру у купившей ее Полины Лурье и вернуть жилье Долиной.