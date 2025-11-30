 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Почти 130 домов и больницы лишились тепла при ударе по Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Две больницы, 128 многоэтажных домов, шесть детских садов и четыре школы остались без отопления после атаки дронов на котельную в Гуково на западе Ростовской области. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Беспилотники ночью атаковали Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы, отметил Слюсарь. Пострадавших нет. В Новошахтинске произошел пожар на промышленном предприятии на площади 50 кв. м. Огонь быстро потушили.

«В Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, 4 школы и 6 детских садов. <...> Подача тепла приостановлена», — написал в посте Слюсарь.

Он уточнил, что персонал котельной эвакуирован. Специалисты начнут восстановительные работы сразу после обследования котельной саперами.

Минобороны сообщило о 21 сбитом дроне над тремя регионами и Черным морем
Политика

Минобороны ранним утром 30 ноября сообщило, что силы ПВО сбили над Ростовской областью 16 БПЛА. Всего над Россией и Черным морем за ночь уничтожено 33 дрона.

Софья Полковникова
Ростовская область дроны отопление
Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
