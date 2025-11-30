Почти 130 домов и больницы лишились тепла при ударе по Ростовской области

Две больницы, 128 многоэтажных домов, шесть детских садов и четыре школы остались без отопления после атаки дронов на котельную в Гуково на западе Ростовской области. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Беспилотники ночью атаковали Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы, отметил Слюсарь. Пострадавших нет. В Новошахтинске произошел пожар на промышленном предприятии на площади 50 кв. м. Огонь быстро потушили.

«В Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, 4 школы и 6 детских садов. <...> Подача тепла приостановлена», — написал в посте Слюсарь.

Он уточнил, что персонал котельной эвакуирован. Специалисты начнут восстановительные работы сразу после обследования котельной саперами.

Минобороны ранним утром 30 ноября сообщило, что силы ПВО сбили над Ростовской областью 16 БПЛА. Всего над Россией и Черным морем за ночь уничтожено 33 дрона.