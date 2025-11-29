Минобороны сообщило о 21 сбитом дроне над тремя регионами и Черным морем
Средства ПВО уничтожили над территорией России 21 украинский беспилотник самолетного типа в период с 18.00 до 23.00 мск. Об этом сообщает Минобороны.
Восемь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области. Еще по одному дрону сбили над Орловской и Ростовской областями. Над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили 11 беспилотников.
Как сообщили в Минобороны ранее, в ночь на 29 ноября над территорией России перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили над Белгородской и Ростовской областями, а также над Крымом.
Пять украинских дронов было сбито над Волгоградской областью период с 7:00 до 8:00 мск 29 ноября. Там в результате атаки пострадали пять человек.
