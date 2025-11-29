Власти Волгограда уточнили последствия атаки БПЛА
В Волгограде дроны атаковали жилые дома по адресам ул. Невская, 12, ул. Муромская, 12, пр-т Металлургов, 29, ул. Жолудева, 11А и ул. Елисеева, 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В квартирах повреждены стекла. Для ликвидации последствий работают оперативные службы.
Для пострадавших жителей были открыты пункты временного размещения в школах № 44 и лицеях № 2 и № 11 в Центральном, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах с организованными спальными местами и горячим питанием. Специалисты продолжают уточнять повреждения и устранять последствия атаки.
Утром 29 ноября Минобороны отчиталось о пяти беспилотниках, уничтоженный над Волгоградской областью в период с 7:00 до 8:00 мск. До этого ведомство заявило об одном дроне, сбитом над регионом минувшей ночью.
Глава региона Андрей Бочаров заявил, что целью атаки стала гражданская инфраструктура Волгограда. Рассказав о последствиях, он также сообщил о двух раненых и локальных возгораниях, возникших на отдельных участках.
