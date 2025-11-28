 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
При атаке БПЛА под Белгородом погибла женщина и ранен ребенок

Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мирная жительница погибла и ребенок ранен при атаке украинских дронов близ столицы Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Как отметил глава региона, беспилотник ударил по частному дому в селе Драгунское, в результате погибла женщина.

Пятилетний ребенок получил ожоги лица и тела, его госпитализировали. В селе при атаке начался пожар в частном доме и загорелось оборудование на территории одного из предприятий.

Над Россией за ночь сбили 136 украинских дронов
Политика

Гладков сообщил в 18:51 мск о прошедшей атаке. В 18:01 мск он предупредил о беспилотной опасности, объявленной в Белгороде и Белгородском районе.

Тревога действует также в Ставропольском крае, информировал глава региона Владимир Владимиров в телеграм-канале. В аэропорту Волгограда временно ограничена возможность принимать и отправлять рейсы, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.

