При атаке БПЛА под Белгородом погибла женщина и ранен ребенок
Мирная жительница погибла и ребенок ранен при атаке украинских дронов близ столицы Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Как отметил глава региона, беспилотник ударил по частному дому в селе Драгунское, в результате погибла женщина.
Пятилетний ребенок получил ожоги лица и тела, его госпитализировали. В селе при атаке начался пожар в частном доме и загорелось оборудование на территории одного из предприятий.
Гладков сообщил в 18:51 мск о прошедшей атаке. В 18:01 мск он предупредил о беспилотной опасности, объявленной в Белгороде и Белгородском районе.
Тревога действует также в Ставропольском крае, информировал глава региона Владимир Владимиров в телеграм-канале. В аэропорту Волгограда временно ограничена возможность принимать и отправлять рейсы, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.
