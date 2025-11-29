Володин рассказал, какие законы вступают в силу в декабре

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В декабре в России вступит в силу ряд законов, затрагивающих социальную сферу, миграционную политику, государственный надзор и безопасность. Об основных нововведениях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

С 1 декабря начнется эксперимент по новым правилам въезда и выезда иностранных граждан. Биометрические персональные данные мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через российскую границу, где это технически возможно.

Кроме того, уже изменены условия получения медицинского полиса мигрантами. Теперь бесплатная медицинская помощь доступна только тем иностранцам, которые легально отработали в России не менее пяти лет. Закон вступил в силу 28 ноября.

С 9 декабря государственную поддержку начнут получать некоммерческие организации, занимающиеся помощью участникам специальной военной операции и их семьям.

С 14 декабря начнут действовать нормы, направленные на дополнительную защиту госсредств. Размещать средства государственных корпораций, компаний и фондов, а также открывать счета эскроу по долевому строительству можно будет только в банках, соответствующих определенному уровню кредитного рейтинга.

С 15 декабря вступит в силу обновленный порядок государственного надзора в области использования атомной энергии. В закон включена отдельная глава, подробно регламентирующая формы и процедуры проверок, режим постоянного госнадзора и перечень мероприятий, проводимых в его рамках. За исполнением требований будет следить и прокуратура.

С 31 декабря расширится система информирования граждан о мерах социальной поддержки. Обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан через Госуслуги будут информировать о положенных мерах поддержки. В него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.

Накануне Владимир Путин подписал еще несколько законов. В частности, утвержден минимальный размер оплаты труда на 2026 год — с 1 января он составит 27 093 рубля. Это на 20,7% выше действующего федерального МРОТ в 22 440 рублей. По оценкам правительства, повышение затронет около 4,6 млн работников.

Также глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс о повышении ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. При этом для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и детских товаров — сохранится льготная ставка 10%. Исключение составят молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, которые будут облагаться по общей ставке.

Отдельным законом закреплено поэтапное снижение порога выручки, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах переходят на уплату НДС. С 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027-го — 15 млн, с 2028-го — 10 млн.