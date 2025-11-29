 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Володин рассказал, какие законы вступают в силу в декабре

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В декабре в России вступит в силу ряд законов, затрагивающих социальную сферу, миграционную политику, государственный надзор и безопасность. Об основных нововведениях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

С 1 декабря начнется эксперимент по новым правилам въезда и выезда иностранных граждан. Биометрические персональные данные мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через российскую границу, где это технически возможно.

Кроме того, уже изменены условия получения медицинского полиса мигрантами. Теперь бесплатная медицинская помощь доступна только тем иностранцам, которые легально отработали в России не менее пяти лет. Закон вступил в силу 28 ноября.

С 9 декабря государственную поддержку начнут получать некоммерческие организации, занимающиеся помощью участникам специальной военной операции и их семьям.

С 14 декабря начнут действовать нормы, направленные на дополнительную защиту госсредств. Размещать средства государственных корпораций, компаний и фондов, а также открывать счета эскроу по долевому строительству можно будет только в банках, соответствующих определенному уровню кредитного рейтинга.

С 15 декабря вступит в силу обновленный порядок государственного надзора в области использования атомной энергии. В закон включена отдельная глава, подробно регламентирующая формы и процедуры проверок, режим постоянного госнадзора и перечень мероприятий, проводимых в его рамках. За исполнением требований будет следить и прокуратура.

С 31 декабря расширится система информирования граждан о мерах социальной поддержки. Обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан через Госуслуги будут информировать о положенных мерах поддержки. В него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году
Политика
Фото:Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Накануне Владимир Путин подписал еще несколько законов. В частности, утвержден минимальный размер оплаты труда на 2026 год — с 1 января он составит 27 093 рубля. Это на 20,7% выше действующего федерального МРОТ в 22 440 рублей. По оценкам правительства, повышение затронет около 4,6 млн работников.

Также глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс о повышении ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. При этом для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и детских товаров — сохранится льготная ставка 10%. Исключение составят молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, которые будут облагаться по общей ставке.

Отдельным законом закреплено поэтапное снижение порога выручки, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах переходят на уплату НДС. С 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027-го — 15 млн, с 2028-го — 10 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
законы нововведения Россия Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году
Политика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года
Политика
Путин подписал закон о повышении НДС до 22%
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:13 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:13
В офисе Зеленского назвали преемника Ермака в переговорной делегации Политика, 13:25
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Песков объяснил задержку начала переговоров Путина и Орбана Политика, 13:17
Вяльбе связала с болезнью плохую форму Большунова на старте сезона Спорт, 13:15
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в декабре Общество, 13:07
До пяти выросло число пострадавших при атаке дронов в Волгограде Политика, 13:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Власти Турции сообщили о повторной атаке на танкер в Черном море Политика, 12:46
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартак» — ЦСКА Спорт, 12:45
The Guardian назвала три причины победы ЕС в «спасении» Украины от США Политика, 12:38
В Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. абонентов Политика, 12:36
Экс-пилота «Формулы-1» задержали в Германии по обвинению в мошенничестве Спорт, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30