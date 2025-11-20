В России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов
Государственная дума приняла закон, ужесточающий условия получения полисов обязательного медицинского страхования для трудовых мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов, сообщает сайт Государственной думы.
Законопроект был внесен на рассмотрение правительством в сентябре текущего года. В пояснительной записке отмечалось, что документ разработан в рамках пакета законопроектов о федеральном бюджете на ближайшие три года.
Изменения вносятся в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». До принятия закона мигранты должны были отработать в России минимум три года, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь. Теперь срок увеличился до пяти лет.
«Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
1 ноября депутаты Мосгордумы поддержали повышение стоимости патентов для иностранных граждан. С учетом изменения регионального коэффициента стоимость патента выросла с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц.
Как пояснила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко, региональный коэффициент пересматривается ежегодно для отражения изменения средней зарплаты в городе. По ее словам, повышение стоимости патента позволит выравнять налоговую нагрузку на мигрантов с нагрузкой на российских граждан.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники