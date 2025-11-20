В России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Государственная дума приняла закон, ужесточающий условия получения полисов обязательного медицинского страхования для трудовых мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов, сообщает сайт Государственной думы.

Законопроект был внесен на рассмотрение правительством в сентябре текущего года. В пояснительной записке отмечалось, что документ разработан в рамках пакета законопроектов о федеральном бюджете на ближайшие три года.

Изменения вносятся в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». До принятия закона мигранты должны были отработать в России минимум три года, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь. Теперь срок увеличился до пяти лет.

«Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

1 ноября депутаты Мосгордумы поддержали повышение стоимости патентов для иностранных граждан. С учетом изменения регионального коэффициента стоимость патента выросла с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц.

Как пояснила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко, региональный коэффициент пересматривается ежегодно для отражения изменения средней зарплаты в городе. По ее словам, повышение стоимости патента позволит выравнять налоговую нагрузку на мигрантов с нагрузкой на российских граждан.