Военная операция на Украине⁠,
0

Число закрытых для полетов российских аэропортов увеличилось до трех

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Волгограда и Краснодара (Пашковский) временно приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О мерах стало известно в 5:50 мск.

В воздушной гавани Краснодара ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в дополнение к действующему NOTAM.

В 0:57 мск для полетов закрыли аэропорт Тамбова. Таким образом, число российских аэропортов, в которых действуют ограничения на полеты, на момент публикации увеличилось до трех.

В одном из сел Северной Осетии силы ПВО сбили беспилотник
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 29 ноября массированной атаке беспилотников подвергся Таганрог, который находится в граничащей с Кубанью Ростовской области. По словам мэра города Светланы Камбуловой, произошло как минимум восемь возгораний. Пострадавших, по ее словам, нет. В нескольких районах города обнаружили фрагменты дронов, территорию оцепили.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Волгоград Краснодар аэропорты ограничения
