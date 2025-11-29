Число закрытых для полетов российских аэропортов увеличилось до трех
В аэропортах Волгограда и Краснодара (Пашковский) временно приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О мерах стало известно в 5:50 мск.
В воздушной гавани Краснодара ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в дополнение к действующему NOTAM.
В 0:57 мск для полетов закрыли аэропорт Тамбова. Таким образом, число российских аэропортов, в которых действуют ограничения на полеты, на момент публикации увеличилось до трех.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 29 ноября массированной атаке беспилотников подвергся Таганрог, который находится в граничащей с Кубанью Ростовской области. По словам мэра города Светланы Камбуловой, произошло как минимум восемь возгораний. Пострадавших, по ее словам, нет. В нескольких районах города обнаружили фрагменты дронов, территорию оцепили.
