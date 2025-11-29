На НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за дронов

На Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за беспилотников вспыхнул пожар на 250 кв. м. Персонал эвакуирован, пострадавших нет.

В Северском районе Краснодарского края из-за беспилотников произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперштаб региона. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в убежище.

Вскоре оперштаб отчитался о локализации возгорания на площади 250 кв. м. В тушении участвуют 65 человек и 21 единица техники.

Кроме того, из-за падения обломков дронов произошло возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке городского типа Афипский. По предварительной информации, пострадавших также нет. Огонь ликвидировали пожарные расчеты. Площадь возгорания – 50 кв. м.

Афипский НПЗ основан в 1963 году, это одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Основная продукция предприятия — бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера. В 2019 году основным собственником завода стала «Ойл Технолоджис» (по данным СПАРК, 99,99% компании принадлежит кипрской Cambelor Holdings, входящей в «Сафмар»).

До этого Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов в сентябре. Тогда загорелась одна из установок, никто не пострадал.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что западные страны, осуждая действия России, «сознательно упускают из виду» атаки на российские НПЗ.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам России «наиболее эффективными санкциями» против нее.