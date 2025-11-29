На НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за дронов
В Северском районе Краснодарского края из-за беспилотников произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперштаб региона. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в убежище.
Вскоре оперштаб отчитался о локализации возгорания на площади 250 кв. м. В тушении участвуют 65 человек и 21 единица техники.
Кроме того, из-за падения обломков дронов произошло возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке городского типа Афипский. По предварительной информации, пострадавших также нет. Огонь ликвидировали пожарные расчеты. Площадь возгорания – 50 кв. м.
Афипский НПЗ основан в 1963 году, это одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Основная продукция предприятия — бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера. В 2019 году основным собственником завода стала «Ойл Технолоджис» (по данным СПАРК, 99,99% компании принадлежит кипрской Cambelor Holdings, входящей в «Сафмар»).
До этого Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов в сентябре. Тогда загорелась одна из установок, никто не пострадал.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что западные страны, осуждая действия России, «сознательно упускают из виду» атаки на российские НПЗ.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам России «наиболее эффективными санкциями» против нее.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили