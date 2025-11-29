Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной массированной атаки

Мэр: в Таганроге произошло несколько пожаров после ночной атаки

Таганрог ночью подвергся массированной атаке, произошло как минимум восемь возгораний, сообщила мэр города Таганрога Светлана Камбулова.

«Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет», — написала она.

По трем адресам обнаружены обломки беспилотников, территория оцеплена, уточнила глава города.

Камбулова подчеркнула, что отбоя воздушной опасности, объявленной 28 ноября днем, еще было, и призвала жителей соблюдать меры безопасности.

До этого в ночь на 25 ноября Таганрог подвергся налету дронов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал эту атаку самой масштабной за весь период. Погибли три человека, не менее восьми пострадали. В городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в результате налета два жилых дома были признаны непригодными для восстановления, их снесут.