Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной массированной атаки

Мэр: в Таганроге произошло несколько пожаров после ночной атаки
Сюжет
Военная операция на Украине

Таганрог ночью подвергся массированной атаке, произошло как минимум восемь возгораний, сообщила мэр города Таганрога Светлана Камбулова.

«Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет», — написала она.

По трем адресам обнаружены обломки беспилотников, территория оцеплена, уточнила глава города.

Камбулова подчеркнула, что отбоя воздушной опасности, объявленной 28 ноября днем, еще было, и призвала жителей соблюдать меры безопасности.

В Таганроге объявили воздушную опасность
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

До этого в ночь на 25 ноября Таганрог подвергся налету дронов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал эту атаку самой масштабной за весь период. Погибли три человека, не менее восьми пострадали. В городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в результате налета два жилых дома были признаны непригодными для восстановления, их снесут.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Таганрог ВСУ дроны
