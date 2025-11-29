Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов
Аэропорт Тамбова временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 00:57 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 28 ноября ПВО сбили над Россией 136 дронов ВСУ, из них больше всего уничтоженных беспилотников пришлось на Ростовскую область — 46. В Саратовской области перехватили и сбили 30 дронов, в Крыму — 29. Над акваторией Черного моря уничтожили 12 беспилотников, над Брянской областью — шесть, над Волгоградской — пять дронов.
По два беспилотника сбили в Воронежской области, над Московским регионом и акваторией Азовского моря, по одному — над Курской и Калужской областями.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили