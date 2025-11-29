 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Тамбова временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 00:57 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Российские ПВО сбили 154 украинских беспилотника за сутки
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

В ночь на 28 ноября ПВО сбили над Россией 136 дронов ВСУ, из них больше всего уничтоженных беспилотников пришлось на Ростовскую область — 46. В Саратовской области перехватили и сбили 30 дронов, в Крыму — 29. Над акваторией Черного моря уничтожили 12 беспилотников, над Брянской областью — шесть, над Волгоградской — пять дронов.

По два беспилотника сбили в Воронежской области, над Московским регионом и акваторией Азовского моря, по одному — над Курской и Калужской областями.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Тамбов аэропорты беспилотники ограничения
Материалы по теме
Власти Сочи сообщили об отражении атаки беспилотников
Политика
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
Политика
На подлете к Москве сбили второй беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 02:23 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 02:23
Захар Прилепин вернулся на фронт в составе добровольческого корпуса Политика, 02:34
В Киеве сообщили о взрывах Политика, 02:13
Трамп аннулировал приказы, подписанные Байденом с помощью автопера Политика, 01:53
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов Политика, 01:17
Airbus предупредила о массовом отзыве самолетов A320 для замены ПО Бизнес, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Орбан после встречи с Путиным поужинал борщом, салом и блинами с икрой Политика, 00:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Reuters сообщил, что Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Какие рекорды может побить Овечкин в своем последнем сезоне в НХЛ Спорт, 00:00
Суд арестовал организатора подмосковного рехаба, где избивали подростков Общество, 28 ноя, 23:53
NYT узнала о телефонном разговоре Трампа и Мадуро Политика, 28 ноя, 23:32
Axios узнал, что Ермак ушел в отставку за день до переговоров в США Политика, 28 ноя, 23:27
Что отставка Ермака значит для Зеленского и переговоров по мирному плану Политика, 28 ноя, 23:01