Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов

Аэропорт Тамбова временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 00:57 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 28 ноября ПВО сбили над Россией 136 дронов ВСУ, из них больше всего уничтоженных беспилотников пришлось на Ростовскую область — 46. В Саратовской области перехватили и сбили 30 дронов, в Крыму — 29. Над акваторией Черного моря уничтожили 12 беспилотников, над Брянской областью — шесть, над Волгоградской — пять дронов.

По два беспилотника сбили в Воронежской области, над Московским регионом и акваторией Азовского моря, по одному — над Курской и Калужской областями.