 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Российско-венгерские переговоры в Кремле завершились

Виктор Обрбан и Владимир Путин
Виктор Обрбан и Владимир Путин (Фото: Александр Неменов / Reuters)

В Кремле завершились переговоры венгерской делегации во главе с премьером Виктором Орбаном и российской во главе с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте Кремля.

В начале переговоров Путин отметил, что отношения России и Венгрии развиваются, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня». Двусторонние отношения основаны на прагматизме, подчеркнул российский президент.

Путин упомянул, что за 2024 год между Россией и Венгрией на 23% снизился товарооборот, в основном в связи «с внешними ограничениями». Вместе с тем у государств есть и хорошие перспективы. Так, в 2025 году рост составил чуть более 7%.

Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что эта встреча стала 14-й по счету, когда он в качестве премьер-министра разговаривает с Путиным.

Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без мандата от Европейского союза
Политика
Виктор Орбан

Он отметил, что» основа энергобезопасности Венгрии — стабильные поставки российских энергоносителей в прошлом, сейчас и в будущем». Мы высоко ценим стабильность и предсказуемость российских энергопоставок.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Кремль Владимир Путин Виктор Орбан
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без мандата от Европейского союза
Политика
Орбан выразил надежду, что инициативы по Украине приведут к миру
Политика
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:42 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:42
Зеленский уволил Ермака Политика, 18:52
Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель Общество, 18:49
К Ермаку пришли с обыском, он ушел в отставку. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах Экономика, 18:43
За два года доля «плохой» ипотеки на ИЖС подскочила более чем в 20 раз Недвижимость, 18:42
Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака Политика, 18:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ стал победителем премии в области развития корпоративного спорта Пресс-релиз, 18:37
Экстрадиция: что это и какие страны не выдают преступников России База знаний, 18:34
Как технологии развивают российские косметическую промышленность Национальные проекты, 18:34
Жилье в новостройках Москвы в ноябре подешевело на 2% Недвижимость, 18:31
Чем известен Андрей Ермак, уволенный глава офиса Зеленского 18:29
Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США Политика, 18:29
Портал судов Москвы закрыли на выходные для технических работ Общество, 18:28