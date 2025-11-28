Российско-венгерские переговоры в Кремле завершились
В Кремле завершились переговоры венгерской делегации во главе с премьером Виктором Орбаном и российской во главе с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте Кремля.
В начале переговоров Путин отметил, что отношения России и Венгрии развиваются, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня». Двусторонние отношения основаны на прагматизме, подчеркнул российский президент.
Путин упомянул, что за 2024 год между Россией и Венгрией на 23% снизился товарооборот, в основном в связи «с внешними ограничениями». Вместе с тем у государств есть и хорошие перспективы. Так, в 2025 году рост составил чуть более 7%.
Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что эта встреча стала 14-й по счету, когда он в качестве премьер-министра разговаривает с Путиным.
Он отметил, что» основа энергобезопасности Венгрии — стабильные поставки российских энергоносителей в прошлом, сейчас и в будущем». Мы высоко ценим стабильность и предсказуемость российских энергопоставок.
