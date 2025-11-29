Захар Прилепин вернулся на фронт в составе добровольческого корпуса
Писатель Захар Прилепин уже две недели находится в зоне спецоперации и приступил к выполнению боевых задач. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Вторую неделю на территории; получил назначение; БРку (боевое распоряжение. — РБК); приступил к работе», — написал Прилепин.
Писатель не назвал конкретное направление своего местонахождения, отметив лишь место службы — добровольческий корпус.
Также Прилепин выразил желание посетить могилы всех своих боевых товарищей, погибших до и после начала спецоперации на Украине. К публикации он прикрепил свою фотографию в камуфляже у могилы бойца Александра Тахтамишян-Мазура с позывным «Диггер», погибшего в 2019 году.
О намерении Прилепина подписать новый военный контракт и вернуться на фронт стало известно в конце октября.
В мае 2023 года на писателя организовали покушение — в Нижегородской области взорвалась бомба, заложенная под его автомобилем. Прилепин получил ранения, водитель погиб. Подозреваемого — Александра Пермякова — задержали в тот же день. По его словам, он был завербован спецслужбами Украины. Пермяков получил пожизненный срок.
В августе 2023-го Прилепина назначили замкомандира полка Росгвардии «Оплот» и присвоили ему звание подполковника. Он заявил, что вернется в зону спецоперации после излечения от ран, полученных при покушении.
После покушения президент Владимир Путин наградил писателя орденом Мужества, отметив его самоотверженность. В 2024-м Минобороны удостоило Прилепина медалью «За укрепление боевого содружества».
