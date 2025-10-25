В СРЗП допустили уход Прилепина из партии на фоне возвращения на фронт

На предстоящем съезде партии «Справедливая Россия — За правду» писатель Захар Прилепин может объявить о своем уходе, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в его окружении и «Ведомости» со ссылкой на три источника в партии.

«Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова, а следом приостановка членства и уход в зону СВО (специальная военная операция на Украине. — РБК)», — сообщил собеседник «РИА Новости».

Съезд партии пройдет в субботу, 25 октября. По данным агентства, также в рамках съезда может быть рассмотрен вопрос о возвращении партии ее прежнего названия — «Справедливая Россия».

Перед выборами в Госдуму 2021 года «Справедливая Россия» объединилась с партиями Захара Прилепина «За правду» и Геннадия Семигина «Патриоты России», сформировав структуру с председателем — Сергеем Мироновым — и двумя сопредседателями. После ухода Семигина в 2024 году партия продолжает структурные изменения: по сведениям источникам «Ведомостей», упраздняется институт сопредседателей, и Прилепин покидает все руководящие посты.

По информации «Ведомостей», также в рамках реструктуризации партии может быть упразднена Палата депутатов, которую возглавлял Прилепин. Этот орган, созданный в 2021 году при объединении партий как противовес центральному совету под руководством Семигина, включал депутатов всех уровней.

По данным источников издания, проводимые изменения фактически концентрируют все руководящие полномочия в руках председателя Миронова.

21 октября руководитель пресс-службы писателя Иван Андреев подтвердил РБК, что Прилепин планирует вернуться на фронт. По словам Андреева, публицист уже прошел медкомиссию и в ближайшее время подпишет контракт с Минобороны.

В мае 2023 года в Нижегородской области произошел взрыв — сдетонировало взрывное устройство под автомобилем Прилепина. В результате писатель получил ранения, а его водитель погиб. Задержанный по подозрению в организации взрыва украинец Александр Пермяков признал вину и заявил о вербовке украинскими спецслужбами. Его приговорили к пожизненному заключению. Российские власти обвинили в покушении на Прилепина Украину, в то время как СБУ не дала официальных комментариев о своей причастности.

В августе того же года Прилепин сообщил, что его назначили на должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот». Он уточнил, что вернется в строй после излечения от ран, полученных при покушении. Тогда же ему дали звание подполковника Росгвардии.