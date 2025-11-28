Посольство обвинило британские СМИ в грубом искажении речи Путина

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Некоторые британские СМИ, в частности газета The Telegraph, «допустили грубое искажение» слов президента России Владимира Путина об украинском кризисе, сказанные им во время визита в Бишкек. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

«Фактически переврали его слова в выгодном для официоза ключе. В частности, ему было приписано, будто бы это Россия намерена воевать до тех пор, пока не умрет последний украинец», — говорится в публикации.

На самом деле, Путин говорил о другом, отметили в посольстве. Смысл сказанного им заключается в том, что одна группа политиков на Западе призывает заканчивать конфликт как можно скорее, поскольку Украина не выдерживает. А другие призывают воевать до последнего украинца.

Посольство привело дословную цитату из речи Путина: «…А другие, которые полагают, что Купянск уже вернулся под контроль вооруженных сил Украины, настаивают на продолжении боевых действий до последнего украинца. <…> И кто там нападает на господина Уиткоффа, это представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги и продолжать боевые действия до последнего украинца. Но я уже, публично выступая, сказал, в принципе, мы к этому готовы».

Ранее The Telegraph опубликовала статью о выступлении Путина, проведенное во время его поездки в Киргизию. По данным газеты, отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что Украина должна отказаться от части территорий, ведь российскую армию «практически невозможно удержать». Как отметила газета, Путин сказал, что «некоторые требуют продолжать бой, пока не погибнет последний украинец — Россия к этому готова».

Путин произнес свою речь 27 ноября по итогам государственного визита в Киргизию и саммита ОДКБ.

Российский президент подчеркнул также, что мирный план, который недавно США обсудили с Украиной, может быть положен в основу будущих договоренностей, хотя окончательных вариантов пока нет. Путин отметил, что «некоторые вещи носят принципиальный характер». Он подчеркнул, что боевые действия закончатся только, когда «войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий», в противном случае, Россия добьется этого вооруженным путем.