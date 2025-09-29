Посол России назвала милитаризацией планы НАТО создать базу в Болгарии
По соглашению с Италией НАТО готовится построить в Болгарии крупнейшую в стране базу, сообщила газете «Известия» посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. По ее словам, в рамках этого плана болгарское правительство также собирается закупить новое вооружение и создать «коридоры военной мобильности» для перемещения войск альянса.
«Страны — члены объединения не скрывают своего намерения вести дальнейшую милитаризацию восточного фланга», — сказала дипломат.
Болгария является членом НАТО с 2004 года. Она вошла в состав альянса в рамках масштабного расширения, когда в НАТО одновременно вступили семь государств, включая страны Прибалтики. В стране находятся четыре военные базы США, в том числе две авиабазы. Единовременно там могут размещаться до 2,5 тыс. американских военных.
В середине сентября 2025 года министр обороны страны Тодор Тагарев впервые озвучил планы построить военную базу для размещения многонациональной боевой группы НАТО. На ее создание собираются потратить более 100 млн левов (около $55 млн). Министр уточнил тогда, что окончательное решение о месте размещения базы пока не принято, а часть необходимых для ее строительства средств обеспечит НАТО.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В Москве заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия стран — членов альянса.
