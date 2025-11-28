В Германии арестовали подрывника «Севпотоков» после экстрадиции из Италии

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Следственный судья Федерального суда Германии 28 ноября выдал ордер на арест гражданина Украины Сергея К., обвиняемого в причастности к подрыву «Северных потоков», В тот же день решение судьи было исполнено, следует из сообщения на сайте Генеральной прокуратуры ФРГ.

«Ордер на арест в связи с предполагаемой диверсией на газопроводе «Северный поток» исполнен», — говорится в сообщении.

Украинец был арестован 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини, где его поместили в тюрьму строгого режима. 27 ноября мужчину экстрадировали в Германию.

Немецкие следователи считают Сергея К. руководителем диверсионной команды (всего включала семь человек), которая 26 сентября 2022 года организовала взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» на дне Балтийского моря. В результате три из четырех ниток получили повреждения. Сам мужчина утверждает, что в тот день находился на Украине и служил в ВСУ.

Еще один подозреваемый в причастности к взрывам на газопроводах — киевский дайвер Владимир Ж. — был задержан по ордеру Германии недалеко от Варшавы в конце сентября. В отличие от Италии, Польша не стала передавать украинца немецким следователям. В октябре окружной суд Варшавы освободил его из-под стражи.

В совместном расследовании телеканала ARD, изданий Süddeutsche Zeitung и Die Zeit Сергей К. и Владимир Ж. фигурируют под фамилиями Кузнецов и Журавлев.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию об участии в подрыве «неких украинцев» и объявил ответственными за диверсию «англосаксов». США и Великобритания свою причастность отрицают.