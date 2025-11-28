 Перейти к основному контенту
0

Польша потребовала объяснений от Украины после коррупционного скандала

Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Aleksander Kalka / IMAGO / Global Look Press)

Польша официально потребовала от Украины разъяснений в связи с обыском у одного из ключевых соратников президента Владимира Зеленского — главы его администрации Андрея Ермака. Инцидент произошел в разгар работы Ермака над мирными переговорами с США и вызвал резкую реакцию в Варшаве, сообщает wPolityce.pl.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя ситуацию, заявил: «Мы ожидаем объяснений». Он подчеркнул, что, хотя поддержка Украины со стороны Польши останется неизменной, прозрачность в борьбе с коррупцией является обязательным условием. «Нельзя, например, вступить в Европейский союз, не имея прозрачности в антикоррупционной политике», — заявил министр.

Косиняк-Камыш также выразил беспокойство, что эта «нехорошая новость» играет на руку враждебным Украине силам и может подорвать доверие международных партнеров в момент, когда безопасность Польши и Западной Европы напрямую зависит от нее.

Обыск в доме Ермака провело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках масштабного расследования о хищениях в энергетическом секторе республики. По данным СМИ, через обналичивающий центр в Киеве могли отмыть до $100 млн. Сам Ермак участвовал в подготовке законопроекта, который критиковали за попытку ограничить независимость НАБУ. Так Ермак оказался вовлечен в антикоррупционное расследование «Мидас». По данным НАБУ, он фигурирует в материалах дела под псевдонимом «Али-Баба» и связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого считают организатором схемы.

Несмотря на требования отставки Ермака со стороны ряда высокопоставленных политиков и чиновников, включая главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию и руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, президент Владимир Зеленский оставил его в должности. Тем временем глава НАБУ Семен Кривонос заявил о расширении дела на новые сферы и появлении новых подозреваемых.

Ранее Ермак инициировал расследование в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александра Клименко.

