Путин назвал идеей Трампа провести саммит в Будапеште
Предложение провести российско-американский саммит в Будапеште принадлежало президенту США Дональду Трампу, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.
По словам Путина, Трамп предложил этот вариант, подчеркнув хорошие отношения обеих сторон с Венгрией, и Москва «с удовольствием согласилась» согласилась.
«Он [Трамп] сразу сказал: «У нас хорошие отношения с Венгрией, и у тебя с Виктором [Орбаном] хорошие отношения, и у меня, вот, предлагаю этот вариант», — заявил российский президент.
Он добавил, что будет рад использовать Будапешта в качестве площадки для переговоров, если до этого дойдет дело. Путин также поблагодарил Орбана за готовность оказать содействие.
16 октября Трамп провел телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых стороны договорились в ближайшие недели провести встречу в Будапеште.
Однако 22 октября Трамп сообщил, что саммит с Путиным отменен. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он. Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры перенесены, а не отменены.
Вскоре глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что инициатива по поводу встречи президентов России и США исходила от американской стороны, проведение переговоров зависит от нее. «Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени», — отметил Лавров.
