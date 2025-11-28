 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Путин назвал идеей Трампа провести саммит в Будапеште

Путин: идею провести саммита в Будапеште предложил сам Дональд Трамп
Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Предложение провести российско-американский саммит в Будапеште принадлежало президенту США Дональду Трампу, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

По словам Путина, Трамп предложил этот вариант, подчеркнув хорошие отношения обеих сторон с Венгрией, и Москва «с удовольствием согласилась» согласилась.

«Он [Трамп] сразу сказал: «У нас хорошие отношения с Венгрией, и у тебя с Виктором [Орбаном] хорошие отношения, и у меня, вот, предлагаю этот вариант», — заявил российский президент. 

Он добавил, что будет рад использовать Будапешта в качестве площадки для переговоров, если до этого дойдет дело. Путин также поблагодарил Орбана за готовность оказать содействие.

Кремль ответил на слова Стубба об упущенной встрече с Трампом в Будапеште
Политика
Александр Стубб

16 октября Трамп провел телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых стороны договорились в ближайшие недели провести встречу в Будапеште.

Однако 22 октября Трамп сообщил, что саммит с Путиным отменен. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он. Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры перенесены, а не отменены.

Вскоре глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что инициатива по поводу встречи президентов России и США исходила от американской стороны, проведение переговоров зависит от нее. «Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени», — отметил Лавров.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Переговоры Россия США Владимир Путин Дональд Трамп
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
