Корреспондент FT связал обыски у Ермака с операцией «Мидас»
Обыски в доме главы офиса украинского президента Андрея Ермака в правительственном квартале связаны с операцией «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Об этом в Х сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники.
«Мои источники сообщают, что обыски в киевском доме Андрея Ермака, главы администрации президента Зеленского, связаны с расследованием «Мидаса», — написал он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) пришли с обысками в дом Ермака утром 28 ноября. Тот в свою очередь заявил о «полном содействии» ведомствам.
Ермак фигурирует в деле о коррупционной схеме, организатором которой НАБУ и САП считают совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По данным нардепа от оппозиционной партии «Голос» Ярослава Железняка, на «пленках Миндича» Ермак проходит под псевдонимом Али-Баба.
После появления информации о деле ряд украинских политиков потребовали отставки главы офиса президента, но украинский лидер Владимир Зеленский отказался его увольнять.
