 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Корреспондент FT связал обыски у Ермака с операцией «Мидас»

Корреспондент FT Миллер: обыски у Ермака связаны с операцией НАБУ «Мидас»
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Обыски в доме главы офиса украинского президента Андрея Ермака в правительственном квартале связаны с операцией «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Об этом в Х сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники.

«Мои источники сообщают, что обыски в киевском доме Андрея Ермака, главы администрации президента Зеленского, связаны с расследованием «Мидаса», — написал он.

ZN узнала, что Зеленский сделал после появления подозрений в адрес Ермака
Политика
Андрей Ермак и Рустем Умеров

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) пришли с обысками в дом Ермака утром 28 ноября. Тот в свою очередь заявил о «полном содействии» ведомствам.

Ермак фигурирует в деле о коррупционной схеме, организатором которой НАБУ и САП считают совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По данным нардепа от оппозиционной партии «Голос» Ярослава Железняка, на «пленках Миндича» Ермак проходит под псевдонимом Али-Баба.

После появления информации о деле ряд украинских политиков потребовали отставки главы офиса президента, но украинский лидер Владимир Зеленский отказался его увольнять.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Андрей Ермак Украина обыски Киев Тимур Миндич НАБУ
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Материалы по теме
НАБУ подтвердило обыски в офисе Ермака
Политика
«УП» узнала о поручении Ермака начать расследование против главы САП
Политика
ZN узнала, что Зеленский сделал после появления подозрений в адрес Ермака
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 12:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 12:12
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США Спорт, 12:39
Минобороны отчиталось о массированных ударах по объектам ВСУ за неделю Политика, 12:38
Как российские компании перестраивают инфраструктуру под новые требования Отрасли, 12:30
FMCG на маркетплейсах: кто растет быстрее всех в бытовой химии и уходе РБК Компании, 12:30
Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм Политика, 12:29
Семь тем, на которые не принято говорить в офисах, и почему это опасно Образование, 12:22
Собянин утвердил план благоустройства столицы на 2026 год Недвижимость, 12:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чем известен Андрей Ермак и почему в «деле Миндича» его зовут Али Бабой 12:13
МИД Индии дал оценку визита Путина в страну Политика, 12:07
Российский вратарь выиграл юношеский ЧМ в составе сборной Португалии Спорт, 12:06
На Тверской улице в Москве перекрыли движение Общество, 12:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Как в Красноярском крае готовят летчиков для борьбы с лесными пожарами Пресс-релиз, 12:01
«Циан» объявил финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2025 РБК Компании, 12:00