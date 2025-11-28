Корреспондент FT Миллер: обыски у Ермака связаны с операцией НАБУ «Мидас»

Корреспондент FT связал обыски у Ермака с операцией «Мидас»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Обыски в доме главы офиса украинского президента Андрея Ермака в правительственном квартале связаны с операцией «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Об этом в Х сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники.

«Мои источники сообщают, что обыски в киевском доме Андрея Ермака, главы администрации президента Зеленского, связаны с расследованием «Мидаса», — написал он.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) пришли с обысками в дом Ермака утром 28 ноября. Тот в свою очередь заявил о «полном содействии» ведомствам.

Ермак фигурирует в деле о коррупционной схеме, организатором которой НАБУ и САП считают совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По данным нардепа от оппозиционной партии «Голос» Ярослава Железняка, на «пленках Миндича» Ермак проходит под псевдонимом Али-Баба.

После появления информации о деле ряд украинских политиков потребовали отставки главы офиса президента, но украинский лидер Владимир Зеленский отказался его увольнять.