В Таганроге объявили воздушную опасность

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Воздушная опасность объявлена в Таганроге, сообщила мэр Светлана Камбулова в телеграм-канале.

«Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — написала она. Камбулова также призвала жителей города сохранять спокойствие.

Ранее, в ночь на 25 ноября, Таганрог подвергся налету дронов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал ее самой масштабной за весь период. Погибли три человека, не менее восьми пострадали. В городе был введен локальный режим ЧС.

Кроме того, в результате налета два жилых дома были признаны непригодными для восстановления. Слюсарь заявил, что их снесут.