Число погибших из-за налета БПЛА в Ростовской области возросло до трех

Еще двое жителей Ростовской области погибли в результате налета беспилотников. Число погибших при ночной атаке возросло до трех, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал он. Ранее глава региона сообщил, что один мирный житель погиб в Таганроге.

Пострадали еще восемь жителей Таганрога и Неклиновского района.

В Таганроге были повреждены два многоквартирных и один частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. В селах Петрушино и Весело-Вознесенка Нелиновского района на территории двух частных домов произошли возгорания.