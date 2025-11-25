Число погибших из-за налета БПЛА в Ростовской области возросло до трех
Еще двое жителей Ростовской области погибли в результате налета беспилотников. Число погибших при ночной атаке возросло до трех, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал он. Ранее глава региона сообщил, что один мирный житель погиб в Таганроге.
Пострадали еще восемь жителей Таганрога и Неклиновского района.
В Таганроге были повреждены два многоквартирных и один частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. В селах Петрушино и Весело-Вознесенка Нелиновского района на территории двух частных домов произошли возгорания.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины