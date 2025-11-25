 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Число погибших из-за налета БПЛА в Ростовской области возросло до трех

Сюжет
Военная операция на Украине

Еще двое жителей Ростовской области погибли в результате налета беспилотников. Число погибших при ночной атаке возросло до трех, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал он. Ранее глава региона сообщил, что один мирный житель погиб в Таганроге.

Пострадали еще восемь жителей Таганрога и Неклиновского района.

Число раненных при атаке БПЛА в Ростовской области возросло до 10
Политика

В Таганроге были повреждены два многоквартирных и один частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. В селах Петрушино и Весело-Вознесенка Нелиновского района на территории двух частных домов произошли возгорания.

Александра Озерова
Ростовская область Таганрог Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
