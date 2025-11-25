В Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов
В Таганроге в связи с повреждениями ряда зданий ввели локальный режим ЧС, объявила мэр города Светлана Камбулова после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«В результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. Введен локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений», — написала она в телеграм-канале.
Камбулова сообщила о создании оперативного штаба и работе комиссии по ликвидации последствий атаки.
В результате ночных ударов дронов в Таганроге погибли три человека, шестеро пострадавших находятся в больнице, уточнила глава города.
Минобороны доложило, что за ночь над Ростовской областью сбили 16 беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал о трех погибших и десяти пострадавших жителях Таганрога и Неклиновского района.
Материал дополняется.
