Над Россией за ночь сбили 136 украинских дронов

Минувшей ночью средства ПВО сбили над Россией 136 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство уничтоженных дронов пришлось на Ростовскую область — 46, еще 30 БПЛА подавили в Саратовской области, 29 — в Крыму. Кроме того, 12 дронов сбили над акваторией Черного моря, шесть над Брянской областью, пять — над Волгоградской.

По два беспилотника перехватили в Воронежской области, над Московским регионом и акваторией Азовского моря, по одному — над Курской и Калужской областями.

В ночь на 28 ноября в ряде российских регионов объявляли беспилотную опасность, например, в Краснодарском крае (в Геленджике и Новороссийске) и Мордовии.

Ранним утром губернатор Воронежской области объявил, что в одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома, а в другом в результате налета повреждения получило остекление АЗС.

Незадолго до этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отсутствии пострадавших в ходе атаки на его регион.