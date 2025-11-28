Над Россией за ночь сбили 136 украинских дронов
Минувшей ночью средства ПВО сбили над Россией 136 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Большинство уничтоженных дронов пришлось на Ростовскую область — 46, еще 30 БПЛА подавили в Саратовской области, 29 — в Крыму. Кроме того, 12 дронов сбили над акваторией Черного моря, шесть над Брянской областью, пять — над Волгоградской.
По два беспилотника перехватили в Воронежской области, над Московским регионом и акваторией Азовского моря, по одному — над Курской и Калужской областями.
В ночь на 28 ноября в ряде российских регионов объявляли беспилотную опасность, например, в Краснодарском крае (в Геленджике и Новороссийске) и Мордовии.
Ранним утром губернатор Воронежской области объявил, что в одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома, а в другом в результате налета повреждения получило остекление АЗС.
Незадолго до этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отсутствии пострадавших в ходе атаки на его регион.
