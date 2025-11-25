В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ
После атаки ВСУ в ночь на 25 ноября в Таганроге два поврежденных дома не подлежат ремонту, их снесут, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«После атаки полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме. Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры», — сообщил губернатор.
Слюсарь добавил, что комиссии инспектируют близлежащие дома, занимаются фиксацией ущерба и приемом заявлений на единовременные выплаты. Сбор обращений идет до 28 ноября. Из резервного фонда Таганрога на компенсацию ущерба планируется выделить 19 млн руб.
Материал дополняется.
