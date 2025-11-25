В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ

После ночной атаки дронов ВСУ на Таганрог два жилых дома признаны непригодными для восстановления и будут снесены, сообщил губернатор. Власти пообещали расселить пострадавших и компенсировать расходы на временное проживание

После атаки ВСУ в ночь на 25 ноября в Таганроге два поврежденных дома не подлежат ремонту, их снесут, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«После атаки полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме. Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры», — сообщил губернатор.

Слюсарь добавил, что комиссии инспектируют близлежащие дома, занимаются фиксацией ущерба и приемом заявлений на единовременные выплаты. Сбор обращений идет до 28 ноября. Из резервного фонда Таганрога на компенсацию ущерба планируется выделить 19 млн руб.

