Аэропорты Самары и Ульяновска приостановили полеты
Аэропорты Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Об ограничениях он написал в 3:20 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.
Ранее в ночь на 28 ноября полеты также ограничили аэропорты Волгограда (23:38 мск), Пензы и Саратова (0:32 мск). Ограничения в них продолжают действовать.
Ограничения вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. За прошедшие сутки, 27 ноября, ограничения на полеты вводили воздушные гавани Саратова, Пензы, Самары, Калуги, Сочи, Тамбова, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы. Во всех этих аэропортах ограничения позже сняли.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили