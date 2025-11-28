 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Самары и Ульяновска приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он написал в 3:20 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

Еще два аэропорта ввели ограничения на полеты
Политика

Ранее в ночь на 28 ноября полеты также ограничили аэропорты Волгограда (23:38 мск), Пензы и Саратова (0:32 мск). Ограничения в них продолжают действовать.

Ограничения вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. За прошедшие сутки, 27 ноября, ограничения на полеты вводили воздушные гавани Саратова, Пензы, Самары, Калуги, Сочи, Тамбова, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы. Во всех этих аэропортах ограничения позже сняли.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Самара Ульяновск аэропорты Росавиация
