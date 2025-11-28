Еще два аэропорта ввели ограничения на полеты
Аэропорты Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 0:32 мск.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
За час до введения ограничений в пензенском и саратовском аэропорту Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Волгограда. Ограничения вводят на фоне угрозы атаки дронов.
За прошлые сутки, 27 ноября, ограничения на полеты вводили воздушные гавани Саратова, Пензы, Самары, Калуги, Сочи, Тамбова, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы. Во всех этих аэропортах ограничения позже сняли.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили