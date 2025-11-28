Еще два аэропорта ввели ограничения на полеты

Аэропорты Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 0:32 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

За час до введения ограничений в пензенском и саратовском аэропорту Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Волгограда. Ограничения вводят на фоне угрозы атаки дронов.

За прошлые сутки, 27 ноября, ограничения на полеты вводили воздушные гавани Саратова, Пензы, Самары, Калуги, Сочи, Тамбова, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы. Во всех этих аэропортах ограничения позже сняли.