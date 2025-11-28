 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще два аэропорта ввели ограничения на полеты

Аэропорты Пензы и Саратова ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 0:32 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Аэропорт Волгограда приостановил полеты
Политика

За час до введения ограничений в пензенском и саратовском аэропорту Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Волгограда. Ограничения вводят на фоне угрозы атаки дронов.

За прошлые сутки, 27 ноября, ограничения на полеты вводили воздушные гавани Саратова, Пензы, Самары, Калуги, Сочи, Тамбова, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы. Во всех этих аэропортах ограничения позже сняли.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Пенза Саратов аэропорты Росавиация
