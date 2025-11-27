 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Об ограничениях Росавиация сообщила в 23:38 мск.

Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов
Политика
Фото:HJBC / Shutterstock

Ограничения в аэропортах вводят на фоне угрозы атаки БПЛА. За 27 ноября ограничения вводили воздушные гавани Саратова, Пензы, Самары, Калуги, Сочи, Тамбова, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы. Во всех этих аэропортах ограничения позже сняли.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Волгоград аэропорты Росавиация
