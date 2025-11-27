Аэропорт Волгограда приостановил полеты
Аэропорт Волгограда временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Об ограничениях Росавиация сообщила в 23:38 мск.
Ограничения в аэропортах вводят на фоне угрозы атаки БПЛА. За 27 ноября ограничения вводили воздушные гавани Саратова, Пензы, Самары, Калуги, Сочи, Тамбова, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы. Во всех этих аэропортах ограничения позже сняли.
