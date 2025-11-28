 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Скончалась одна из раненных при стрельбе близ Белого дома нацгвардейцев

Трамп: пострадавшая при стрельбе у Белого дома нацгвардеец скончалась от ран

Двадцатилетняя сотрудница Нацгвардии Сара Бекстром, получавшая тяжелое ранение при стрельбе возле Белого дома в США накануне, скончалась, сообщил президент США, выступая по случаю Дня благодарения, его слова приводит Fox News.

По словам Трампа, второй раненный военнослужащий Нацгвардии, 24-летний Эндрю Вулф, остается в критическом состоянии.

«Я совершенно опустошен известием о смерти Сары Бекстром, получившей смертельное ранение в результате вчерашнего теракта в Вашингтоне, округ Колумбия. <...> Мы также молимся за Эндрю Вулфа, который продолжает свой путь к выздоровлению», — сказал сенатор Джим Джастис.

Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие
Политика
Фото:Nathan Howard / Reuters

Стрельба в одном квартале от Белого дома произошла вечером 27 ноября. Подозреваемого задержали. Позже власти сообщили, что напавший действовал в одиночку

Позже ФБР сообщило, что раскрыло личность подозреваемого в стрельбе. Взятые у задержанного отпечатки пальцев совпали с данными мужчины из штата Вашингтон, который, судя по всему, иммигрировал в США из Афганистана в 2021 году. Несколько сотрудников правоохранительных органов сообщили CBS News, что подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал.

Белый дом после стрельбы закрылся на локдаун. Район, где произошла стрельба, оцепили. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил об отправке дополнительных 500 служащих Нацгвардии в Вашингтон в связи с инцидентом.

Президент США Дональд Трамп в момент происшествия находился в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Белый дом стрельба Нацгвардия США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие
Политика
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Политика
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 04:42 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 04:42
Взрослые сыновья обошли дочерей по объему денежных переводов от матерей Общество, 05:00
КНДР назвала подрывом стабильности действия США на Корейском полуострове Политика, 04:47
На подлете к Москве сбили второй беспилотник Политика, 04:42
Собянин сообщил об уничтожении дрона, атаковавшего Москву Политика, 04:28
Трамп назвал «смехотворным» число ледоколов у США сравнительно с Россией Политика, 04:24
Politiken сообщила о «ночной страже» в Дании для наблюдения за Трампом Политика, 04:19
Скончалась одна из раненных при стрельбе близ Белого дома нацгвардейцев Политика, 03:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
В Думе предложили ЦБ ввести купюру номиналом 10 тыс. руб. Финансы, 03:37
Аэропорты Самары и Ульяновска приостановили полеты Политика, 03:26
В Германии насчитали около 850 подозрительных беспилотников с начала года Политика, 03:22
В Думе заявили о волне возвратов квартир продавцам после дела Долиной Общество, 03:05
Число погибших людей при пожаре в высотках в Гонконге достигло 94 Общество, 03:04
Премьер Бельгии предупредил о риске срыва мира из-за конфискации активов Политика, 02:44