Скончалась одна из раненных при стрельбе близ Белого дома нацгвардейцев
Двадцатилетняя сотрудница Нацгвардии Сара Бекстром, получавшая тяжелое ранение при стрельбе возле Белого дома в США накануне, скончалась, сообщил президент США, выступая по случаю Дня благодарения, его слова приводит Fox News.
По словам Трампа, второй раненный военнослужащий Нацгвардии, 24-летний Эндрю Вулф, остается в критическом состоянии.
«Я совершенно опустошен известием о смерти Сары Бекстром, получившей смертельное ранение в результате вчерашнего теракта в Вашингтоне, округ Колумбия. <...> Мы также молимся за Эндрю Вулфа, который продолжает свой путь к выздоровлению», — сказал сенатор Джим Джастис.
Стрельба в одном квартале от Белого дома произошла вечером 27 ноября. Подозреваемого задержали. Позже власти сообщили, что напавший действовал в одиночку.
Позже ФБР сообщило, что раскрыло личность подозреваемого в стрельбе. Взятые у задержанного отпечатки пальцев совпали с данными мужчины из штата Вашингтон, который, судя по всему, иммигрировал в США из Афганистана в 2021 году. Несколько сотрудников правоохранительных органов сообщили CBS News, что подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал.
Белый дом после стрельбы закрылся на локдаун. Район, где произошла стрельба, оцепили. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил об отправке дополнительных 500 служащих Нацгвардии в Вашингтон в связи с инцидентом.
Президент США Дональд Трамп в момент происшествия находился в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
