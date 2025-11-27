Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один

Стрельбу близ Белого дома в служащих Национальной гвардии США вел один человек, информации о других возможных подозреваемых нет, сообщил заместитель начальника столичного департамента полиции Джеффри Кэрролл. Видео с пресс-конференции опубликовано в Х.

Как рассказал Кэролл, нацгвардейцы днем 26 ноября проводили «патрулирование в условиях повышенной видимости» в Вашингтоне, когда рядом появился подозреваемый, который «выстрелил в бойца Национальной гвардии».

Нападавшего задержали после недолгой перестрелки. Раненых служащих Нацгвардии и подозреваемого доставили в больницы. Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что два первых находятся в критическом состоянии. Патель добавил, что расследование инцидента будет проводиться на федеральном уровне под руководством ФБР.

Как подчеркнула мэр округа Колумбия Мюриел Баузер, атака была целенаправленной.

CNN ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что после стрельбы в одного нацгвардейца, подозреваемый выстрелил в другого, который пытался спрятаться за навесом на автобусной остановке. Подозреваемый не сотрудничает со следствием. Когда его задержали, он не имел при себе документов, удостоверяющих личность, отметил источник телеканала.

Стрельба произошла 26 ноября за один квартал до Белого дома. Президент США Дональд Трамп в тот момент находился во Флориде, он пообещал, что стрелок, хотя и тяжело ранен, «заплатит высокую цену».