Служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе неподалеку от Белого дома

В центре Вашингтона тяжело ранены двое нацгвардейцев, полиция сообщила о задержании подозреваемого. В Белом доме ввели экстренный режим

Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Anna Moneymaker /Getty Images Фото: Win McNamee /Getty Images

Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома, сообщают ABC и Associated Press со ссылкой на источники и журналист Newsmax Майк Картер со ссылкой на Секретную службу.

Военные находятся в критическом состоянии, пишет AP. CNN сообщает, что при стрельбе пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардеец. Стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц, в одном квартале от Белого дома, сообщает управление полиции Вашингтона в X. Полиция задержала подозреваемого.

Позднее ранение двух нацгвардейцев подтвердила министр внутренней безопасности Кристи Ноем в X. Белый дом закрыли на локдаун.

Представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп выступит с обращением. Он накануне стрельбы прибыл в флоридскую резиденцию Мар-о-Лаго, где встретит День благодарения, празднуемый 27 ноября.

Войска Нацгвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа. Их поручил ввести Трамп для борьбы с преступностью. «Это единственный язык, который [преступники] понимают. Им нравится плевать в лицо полицейским. Вы плюете, а мы наносим удар, очень сильный удар», — объяснил он тогда.