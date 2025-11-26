Служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе неподалеку от Белого дома
Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома, сообщают ABC и Associated Press со ссылкой на источники и журналист Newsmax Майк Картер со ссылкой на Секретную службу.
Военные находятся в критическом состоянии, пишет AP. CNN сообщает, что при стрельбе пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардеец. Стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц, в одном квартале от Белого дома, сообщает управление полиции Вашингтона в X. Полиция задержала подозреваемого.
Позднее ранение двух нацгвардейцев подтвердила министр внутренней безопасности Кристи Ноем в X. Белый дом закрыли на локдаун.
Представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп выступит с обращением. Он накануне стрельбы прибыл в флоридскую резиденцию Мар-о-Лаго, где встретит День благодарения, празднуемый 27 ноября.
Войска Нацгвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа. Их поручил ввести Трамп для борьбы с преступностью. «Это единственный язык, который [преступники] понимают. Им нравится плевать в лицо полицейским. Вы плюете, а мы наносим удар, очень сильный удар», — объяснил он тогда.
