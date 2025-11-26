 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе неподалеку от Белого дома

Двоих служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе неподалеку от Белого дома
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В центре Вашингтона тяжело ранены двое нацгвардейцев, полиция сообщила о задержании подозреваемого. В Белом доме ввели экстренный режим

Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Anna Moneymaker /Getty Images
Фото: Win McNamee /Getty Images
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Anna Moneymaker /Getty Images
Фото: Win McNamee /Getty Images
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Anna Moneymaker /Getty Images
Фото: Win McNamee /Getty Images

Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома, сообщают ABC и Associated Press со ссылкой на источники и журналист Newsmax Майк Картер со ссылкой на Секретную службу.

Военные находятся в критическом состоянии, пишет AP. CNN сообщает, что при стрельбе пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардеец. Стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц, в одном квартале от Белого дома, сообщает управление полиции Вашингтона в X. Полиция задержала подозреваемого.

Позднее ранение двух нацгвардейцев подтвердила министр внутренней безопасности Кристи Ноем в X. Белый дом закрыли на локдаун. 

Представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп выступит с обращением. Он накануне стрельбы прибыл в флоридскую резиденцию Мар-о-Лаго, где встретит День благодарения, празднуемый 27 ноября.

Войска Нацгвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа. Их поручил ввести Трамп для борьбы с преступностью. «Это единственный язык, который [преступники] понимают. Им нравится плевать в лицо полицейским. Вы плюете, а мы наносим удар, очень сильный удар», — объяснил он тогда.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вашингтон США стрельба Белый дом Национальная гвардия
Материалы по теме
При стрельбе в Ньюарке погибли девушка и ребенок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 23:20 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 23:20
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 23:40
Место стрельбы у Белого дома. Фото Общество, 23:39
Трамп отказал ЮАР в приглашении на саммит G20 и субсидиях Политика, 23:32
Американская полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 23:25
Посольство России в Гвинее-Бисау привели в режим повышенной готовности Политика, 23:22
Эмоции, карьера и смысл жизни: как ИИ изменит человеческую идентичность Тренды, 23:17
Президент Нигерии объявил ЧП и приказал увеличить число военных и полиции Политика, 23:15
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Чебоксарах начали устанавливать стекла взамен выбитых при атаке БПЛА Политика, 23:08
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 23:03
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе неподалеку от Белого дома Общество, 22:56
В Румынии разработали механизм внешнего управления для заводов ЛУКОЙЛа Политика, 22:52
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46