Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в служащих Национальной гвардии вблизи Белого дома «актом зла, ненависти и террора» и пообещал «быстрое правосудие» стрелку. Видеообращение опубликовано в аккаунте американского лидера в Х.
Трамп рассказал, что подозреваемый в стрельбе приехал в США в 2021 году из Афганистана — «адской дыры на земле» — при администрации его предшественника Джо Байдена.
«Мы должны теперь проверить каждого иностранца, который прибыл в нашу страну из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, которому здесь не место и который не добавляет [ничего] нашей стране. Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим. Америка никогда не станет прогибаться и уступать перед лицом террора», — сказал Трамп.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили