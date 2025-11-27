 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в служащих Национальной гвардии вблизи Белого дома «актом зла, ненависти и террора» и пообещал «быстрое правосудие» стрелку. Видеообращение опубликовано в аккаунте американского лидера в Х.

Трамп рассказал, что подозреваемый в стрельбе приехал в США в 2021 году из Афганистана — «адской дыры на земле» — при администрации его предшественника Джо Байдена.

«Мы должны теперь проверить каждого иностранца, который прибыл в нашу страну из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, которому здесь не место и который не добавляет [ничего] нашей стране. Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим. Америка никогда не станет прогибаться и уступать перед лицом террора», — сказал Трамп.

Материал дополняется.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 05:41 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 05:41
«Вашингтон» провел церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина в НХЛ Спорт, 05:41
Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие Политика, 05:36
В Финляндии близ границы с Россией пройдут учения с 6,5 тыс. военных Политика, 05:19
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Украина договорилась с МВФ о новом финансировании на $8,2 млрд Экономика, 04:52
Гладков сообщил о сбитых «воздушных целях» над Белгородом Политика, 04:39
Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН Политика, 04:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:12
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 03:48
Каллас выступила за сокращение численности российской армии Политика, 03:37
Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии Политика, 02:56
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 02:50
Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 Общество, 02:42
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один Политика, 02:16