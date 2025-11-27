Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в служащих Национальной гвардии вблизи Белого дома «актом зла, ненависти и террора» и пообещал «быстрое правосудие» стрелку. Видеообращение опубликовано в аккаунте американского лидера в Х.

Трамп рассказал, что подозреваемый в стрельбе приехал в США в 2021 году из Афганистана — «адской дыры на земле» — при администрации его предшественника Джо Байдена.

«Мы должны теперь проверить каждого иностранца, который прибыл в нашу страну из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, которому здесь не место и который не добавляет [ничего] нашей стране. Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим. Америка никогда не станет прогибаться и уступать перед лицом террора», — сказал Трамп.

Материал дополняется.