Общество⁠,
0

Число погибших людей при пожаре в высотках в Гонконге достигло 94

AP: число погибших людей при пожаре в высотках в Гонконге достигло 94

Число погибших людей при пожаре в жилищном комплексе в Гонконге достигло 94, сообщает Associated Press (AP). Ранее сообщалось о 83 погибших.

Китайские чиновники сообщили, что пожарные все еще работают в нескольких квартирах и пытаются проникнуть во все помещения в семи башнях, чтобы убедиться в отсутствии дальнейших жертв, передает AP.

Заместитель директора по операциям пожарной службы Дерек Армстронг Чан заявил, что «операция по тушению пожара почти завершена».

Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Ранее South China Morning Post (SCMP) писало о 76 пострадавших, включая 11 пожарных, 56 из них остаются в больнице. По данным издания, как минимум 50 обращений за медпомощью были еще не обработаны.

Пожар в высотном жилом комплексе начался 26 ноября. В нем проживали около 4 тыс. человек. По предварительной версии, быстрому распространению огня способствовали легковоспламеняющиеся материалы в лифтовых шахтах и бамбуковые строительные леса. На момент возгорания здания находились на ремонте, который начался летом 2024 года.

Власти инициировали уголовное расследование. По информации SCMP, за непредумышленное убийство арестовали двух руководителей и консультанта подрядчика, осуществлявшего ремонт.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Гонконг высотка пожар погибшие
