Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге достигло 65 человек
Количество погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 65 человек, включая одного пожарного, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Количество пострадавших достигло 70 человек, из них десять — спасатели. По информации газеты, еще 62 человека остаются заблокированными внутри семи зданий.
Около 280 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Несколько высотных зданий в жилом комплексе загорелись днем 26 ноября. В общей сложности в нем проживают около 4 тыс. человек. По последним данным, пожарные взяли под контроль пожар в четырех домах, в трех других 31-этажных зданиях горение продолжается на верхних этажах.
По предварительным данным полиции, проемы лифтов были сделаны из легковоспламеняющихся материалов, что привело к быстрому распространению огня. Кроме того, здания с 2024 года находились на ремонте, из-за чего огонь также распространился по строительным лесам из бамбука.
Власти инициировали уголовное расследование. По информации SCMP, за непредумышленное убийство уже арестовали двух руководителей и консультанта подрядчика, осуществлявшего ремонт.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили