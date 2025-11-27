Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге достигло 65 человек

Количество погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 65

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Количество погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 65 человек, включая одного пожарного, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Количество пострадавших достигло 70 человек, из них десять — спасатели. По информации газеты, еще 62 человека остаются заблокированными внутри семи зданий.

Около 280 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Несколько высотных зданий в жилом комплексе загорелись днем 26 ноября. В общей сложности в нем проживают около 4 тыс. человек. По последним данным, пожарные взяли под контроль пожар в четырех домах, в трех других 31-этажных зданиях горение продолжается на верхних этажах.

По предварительным данным полиции, проемы лифтов были сделаны из легковоспламеняющихся материалов, что привело к быстрому распространению огня. Кроме того, здания с 2024 года находились на ремонте, из-за чего огонь также распространился по строительным лесам из бамбука.

Власти инициировали уголовное расследование. По информации SCMP, за непредумышленное убийство уже арестовали двух руководителей и консультанта подрядчика, осуществлявшего ремонт.