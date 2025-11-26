 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4000 человек. Видео

В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4000 человек. Видео
Video

В Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе, где проживают в общей сложности 4 тыс. человек. Как сообщает South China Morning Post, минимум трое жильцов и один пожарный погибли. Полиция сообщила, что часть людей оказались заблокированы внутри многоэтажек, как минимум двое из них без сознания.

Причина пожара пока не установлена, огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука. Издание пишет, что жильцы полгода жаловались на рабочих, которые курили во время работы. На фоне угрозы дальнейшего распространения пожара эвакуированы два соседних квартала.

Местные жители в разговоре с SCMP раскритиковали действия властей. По словам одного из них, огонь сильно распространился, несмотря на то что пожарная станция находится рядом с ЖК. Другой обратил внимание, что для тушения не используют вертолеты с водой. «Тут полный хаос. Никаких указаний от правительства», — сказал еще один очевидец.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
пожар Гонконг видео
Материалы по теме
На демонтируемой в Литве Игналинской АЭС вспыхнул пожар
Общество
На атакованной дронами ГРЭС в Шатуре потушили пожар
Политика
Из-за обломков БПЛА в лесу под Геленджиком возник пожар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 14:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 14:00
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 14:21
HP сократит до 6 тыс. сотрудников на фоне интеграции ИИ Технологии и медиа, 14:14
В США умер художник-абстракционист Тимоти Эпп Общество, 14:12
Олимпийский огонь Игр-2026 зажгли в Греции от запасного факела Спорт, 14:12
ЕС подготовил юридическое обоснование для использования активов России Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:07
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Совфед одобрил расширение налоговых льгот при продаже жилья Недвижимость, 14:06
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на три года Экономика, 14:06
Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова Общество, 14:02
В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4000 человек. Видео Политика, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Grass стала лауреатом в премии по маркетингу МедиаКульт 2025 РБК Компании, 14:00
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с частями «Герани-2» Политика, 13:56