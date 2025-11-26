В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4000 человек. Видео

Video

В Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе, где проживают в общей сложности 4 тыс. человек. Как сообщает South China Morning Post, минимум трое жильцов и один пожарный погибли. Полиция сообщила, что часть людей оказались заблокированы внутри многоэтажек, как минимум двое из них без сознания.

Причина пожара пока не установлена, огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука. Издание пишет, что жильцы полгода жаловались на рабочих, которые курили во время работы. На фоне угрозы дальнейшего распространения пожара эвакуированы два соседних квартала.

Местные жители в разговоре с SCMP раскритиковали действия властей. По словам одного из них, огонь сильно распространился, несмотря на то что пожарная станция находится рядом с ЖК. Другой обратил внимание, что для тушения не используют вертолеты с водой. «Тут полный хаос. Никаких указаний от правительства», — сказал еще один очевидец.