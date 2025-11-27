 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Фото: Tyrone Siu / Reuters
Несколько небоскребов в жилом комплексе Wang Fuk Court загорелись днем 26 ноября, часть людей оказались заблокированы внутри многоэтажек. В общей сложности в нем проживают около 4 тыс. человек. По данным South China Morning Post на 23:50 по местному времени (18:50 мск), пожарные взяли под контроль огонь во всех домах, в трех из них пожары продолжаются на верхних этажах.

Здания с 2024 года находились на ремонте. По предварительным данным, легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный при ремонтных работах, стал причиной быстрого распространения огня. Три человека — два руководителя и консультант подрядчика, проводившего работы, — арестованы по обвинению в непредумышленном убийстве.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин пожар соболезнования Си Цзиньпин Китай Гонконг
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
