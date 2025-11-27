Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в жилом комплексе в Гонконге, где, по последним данным, погибли 75 человек.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
По данным на вечер 27 ноября, количество погибших в результате пожара достигло 75, среди них — один спасатель. Еще 76 человек, включая 11 пожарных, получили травмы.
Несколько небоскребов в жилом комплексе Wang Fuk Court загорелись днем 26 ноября, часть людей оказались заблокированы внутри многоэтажек. В общей сложности в нем проживают около 4 тыс. человек. По данным South China Morning Post на 23:50 по местному времени (18:50 мск), пожарные взяли под контроль огонь во всех домах, в трех из них пожары продолжаются на верхних этажах.
Здания с 2024 года находились на ремонте. По предварительным данным, легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный при ремонтных работах, стал причиной быстрого распространения огня. Три человека — два руководителя и консультант подрядчика, проводившего работы, — арестованы по обвинению в непредумышленном убийстве.
