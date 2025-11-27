Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге выросло до 83 человек
Количество погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 83 человек, среди них один пожарный, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Количество пострадавших достигло 76 человек, включая 11 пожарных, 56 из них остаются в больнице. По информации SCMP, как минимум еще 50 обращений за помощью в пожарные службы остались не обработаны.
Службы продолжают спасательные работы, из зданий эвакуировали еще двух человек и несколько домашних животных. Возгорание во всех зданиях удалось взять под контроль, однако на верхних этажах трех домов все еще продолжается горение.
Здания высотного жилого комплекса загорелись днем 26 ноября. Общее число жильцов ЖК составляет около 4 тыс. человек. По предварительным данным, причиной быстрого распространения огня могли стать легковоспламеняющиеся материалы в проемах лифтов, а также строительные леса из бамбука. Здания с лета 2024 года находились на ремонте.
Власти инициировали уголовное расследование. По информации SCMP, за непредумышленное убийство арестовали двух руководителей и консультанта подрядчика, осуществлявшего ремонт.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями пожара в жилом комплексе.
