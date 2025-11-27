Количество погибших при пожаре в высотках в Гонконге достигло 83 человек

Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге выросло до 83 человек

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Количество погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 83 человек, среди них один пожарный, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Количество пострадавших достигло 76 человек, включая 11 пожарных, 56 из них остаются в больнице. По информации SCMP, как минимум еще 50 обращений за помощью в пожарные службы остались не обработаны.

Службы продолжают спасательные работы, из зданий эвакуировали еще двух человек и несколько домашних животных. Возгорание во всех зданиях удалось взять под контроль, однако на верхних этажах трех домов все еще продолжается горение.

Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Здания высотного жилого комплекса загорелись днем 26 ноября. Общее число жильцов ЖК составляет около 4 тыс. человек. По предварительным данным, причиной быстрого распространения огня могли стать легковоспламеняющиеся материалы в проемах лифтов, а также строительные леса из бамбука. Здания с лета 2024 года находились на ремонте.

Власти инициировали уголовное расследование. По информации SCMP, за непредумышленное убийство арестовали двух руководителей и консультанта подрядчика, осуществлявшего ремонт.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями пожара в жилом комплексе.