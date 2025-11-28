СРЗП внесет в Думу законопроект о прогрессивной шкале маткапитала

Депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) выступили с инициативой о введении прогрессивной шкалы материнского капитала. Согласно предложению, размер выплаты на второго ребенка составит 933 тыс. руб., а на третьего и последующих детей — около 1,4 млн руб, передают ТАСС и «РИА Новости», ознакомившись с текстом законопроекта.

«Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933234 руб. (466 617 х 2= 933234) и 1399851 (466 617 х 3=1399851) руб. в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект внесут на рассмотрение в Думу в пятницу, 28 ноября. Законопроект предлагает ввести прогрессивную шкалу с 1 января 2026 года.

«Наши мамы очень нуждаются в поддержке. Наше братство вносит законопроект, который касается материнского капитала. Мы предлагаем, чтобы он был бессрочный», — сказал глава думской фракции СРЗП Сергей Миронов. Он добавил, что маткапитал является наиболее эффективной мерой повышения демографии.

В октябре министр труда Антон Котяков в интервью РБК сообщил, что подход к выплате маткапитала «требует определенной актуализации». По словам министра, хотя мера позволила замедлить снижение рождения первенцев, «не начался рост вторых рождений», хотя третьи рождения растут. «Нам нужна какая-то дополнительная поддержка рождений. Соответственно, мы сейчас думаем над тем, как нам развивать материнский капитал с тем, чтобы усилить его вклад в демографию», — подчеркнул министр.

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила, что в 2026 году маткапитал при рождении первого ребенка составит 737 205 руб.