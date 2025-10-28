 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Правительство представит предложения модернизации маткапитала к декабрю

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство планирует к декабрю представить предложения по модернизации программы материнского капитала. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова передает ТАСС.

«Над темой маткапитала работаем. Тема сложная, стараемся к декабрю», — сказала она.

В конце октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изменить правила выдачи материнского капитала, переориентировав программу на семьи, где рождаются третий и последующие дети. «Мы считаем, что настало время совершенствования программы материнского капитала», — считает она.

Размер материнского капитала ежегодно индексируют с 1 февраля, исходя из прогнозируемой в стране инфляции. Так, маткапитал при рождении первого ребенка со следующего года составит 737 205 руб., второго — 974,1 тыс. руб.

Глава Минтруда рассказал о планах изменить модель маткапитала
Экономика
Антон Котяков

Государственная программа финансовой поддержки семей с помощью материнского капитала была запущена в 2007 году. Она должна была завершиться в 2026 году, но российские власти продлили ее до конца 2030 года. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом госпрограмма была расширена.

Летом 2025 года в России ускорили процедуру получения материнского капитала. Срок рассмотрения заявлений сократили с десяти до пяти дней. Также был введен беззаявительный порядок перехода прав на субсидию к отцу в случае смерти матери.

