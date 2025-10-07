 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0
Эксклюзив

Глава Минтруда рассказал о планах изменить модель маткапитала

Материнский капитал необходимо развивать, чтобы больше влиять на рождение вторых и последующих детей, считает министр труда Антон Котяков. Речь идет о формировании «значимого стимулирующего инструмента»
Антон Котяков
Антон Котяков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Материнский капитал планируется развивать с тем, чтобы он больше стимулировал рождение вторых и последующих детей; сделать это можно вместе с пересмотром других инструментов демографической поддержки. Об этом сообщил в интервью РБК министр труда Антон Котяков.

Министр труда — РБК: «Рынок работодателя скоро не случится»
Антон Котяков

Он подчеркнул, что подход к выплате материнского капитала «требует определенной актуализации». «В целом маткапитал свою функцию сначала по стабилизации, а потом по росту рождений с момента его введения в 2007 году и до 2016 года выполнил. Потом его трансформация в 2020 году, когда мы переместили основную часть на первого ребенка, позволила нам не провалиться по первым рождениям», — сказал он.

По словам Котякова, хотя мера позволила замедлить снижение рождения первенцев, «не начался рост вторых рождений», хотя третьи рождения растут. «Нам нужна какая-то дополнительная поддержка рождений. Соответственно, мы сейчас думаем над тем, как нам развивать материнский капитал с тем, чтобы усилить его вклад в демографию», — подчеркнул министр.

ВТБ раскрыл долю семей, тратящих маткапитал на ипотеку
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Котяков считает, что необходимо пересмотреть иные существующие сегодня инструменты поддержки рождаемости «в пользу формирования значимого стимулирующего инструмента, например в виде видоизмененного маткапитала». «То есть у нас сегодня есть инструменты, которые также, в моем понимании, утратили свою эффективность, либо их результирующий эффект не оказывает должного влияния на ту целевую аудиторию, на которую мы сегодня нацелены в рамках стимулированной демографии», — пояснил он.

В частности, министр считает, что меры государственной поддержки должны стать доступными для семей «вне зависимости от их финансовых обязательств перед кредитной организацией». «Закредитованность сегодня, в нашем понимании, — это один из существенных факторов, сдерживающих рождаемость», — указал он.

В 2024 году россияне направили 344,8 млрд руб. маткапитала на улучшение жилищных условий, из которых 267,8 млрд руб. пошло на оплату ипотеки и займов, следует из данных Соцфонда. В настоящее время семья, имеющая ипотечный кредит, при рождении третьего или последующего ребенка может получить от государства 450 тыс. руб. для погашения займа. Срок действия такой меры поддержки — до конца 2030 года.

О планах переформатирования материнского капитала Котяков заявлял и ранее. «Мы понимаем, что нужна модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребованная, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка», — говорил он в начале сентября.

С 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован, его размер составил 690 тыс. руб. на первого ребенка и еще почти 222 тыс. руб. на второго. Программа материнского капитала действует с 2007 года, в этом году она была продлена до 2030 года.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Анна Гальчева Анна Гальчева
Минтруд рождаемость материнский капитал
