В Госдуме напомнили о повышении маткапитала при рождении первенца
В 2026 году материнский капитал при рождении первого ребенка составит 737 205 руб., сообщила «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Согласно проекту бюджета [Социального фонда — РБК], при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 рублей в 2026 году», — сказала она.
Размер материнского капитала ежегодно индексируют с 1 февраля, исходя из прогнозируемой в стране инфляции. Так, маткапитал при рождении второго ребенка со следующего года составит 974,1 тыс. руб.
На 2025 год выплата за первого ребенка составляет 690,2 тыс. руб., а на второго — 912,1 тыс. руб.
В октябре министр труда Антон Котяков заявил о необходимости изменить подход к выплате материнского капитала для стимулирования рождения вторых и последующих детей.
