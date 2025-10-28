 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуме напомнили о повышении маткапитала при рождении первенца

В Госдуме назвали размер маткапитала при рождении первого ребенка в 2026 году

В 2026 году материнский капитал при рождении первого ребенка составит 737 205 руб., сообщила «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Согласно проекту бюджета [Социального фонда — РБК], при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 рублей в 2026 году», — сказала она.

Размер материнского капитала ежегодно индексируют с 1 февраля, исходя из прогнозируемой в стране инфляции. Так, маткапитал при рождении второго ребенка со следующего года составит 974,1 тыс. руб.

Глава Минтруда рассказал о планах изменить модель маткапитала
Экономика
Антон Котяков

На 2025 год выплата за первого ребенка составляет 690,2 тыс. руб., а на второго — 912,1 тыс. руб.

В октябре министр труда Антон Котяков заявил о необходимости изменить подход к выплате материнского капитала для стимулирования рождения вторых и последующих детей.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

