0

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Начата доследственная проверка по факту жесткой посадки самолета в аэропорту Васьково Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Самолет, направлявшийся из села Лешуконское, совершил жесткую посадку на территории аэропорта Васьково. В ведомстве уточняют информацию о пострадавших.

Как сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел с самолетом Ан-2. При посадке судно завалилось на бок и повредило стойку лыжного шасси. По информации собеседника РБК, о пострадавших не сообщалось. О подломе стойки шасси у Ан-2 также сообщил источник «РИА Новости».

Ан-2 — одномоторный многоцелевой биплан, наиболее известен под названием «кукурузник». С советских времен используется для сельхозработ, в том числе засева. Ан-2 имеет множество модификаций и может использоваться как спортивный, транспортный, учебный, пассажирский или военный самолет.

В начале октября самолет Ан-2 авиакомпании «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту находились два человека — пилоты, оба погибли. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Анастасия Луценко, Елена Степанова
Самолеты Архангельская область Следственный комитет
