МАК сообщил о гибели двух пилотов при катастрофе Ан-2 в Красноярском крае
Близ поселка Танзыбей в Ермаковском районе Красноярского края при крушении самолета Ан-2 авиакомпании «Борус» погибли два человека, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что МАК сформировал комиссию по расследованию данного инцидента, она уже приступила к работе. Росавиация классифицировала инцидент как катастрофу.
Ранее краевое управление МЧС сообщило, что в результате жесткой посадки погиб только один человек. При этом в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что на борту находились двое.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России ранее возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.
