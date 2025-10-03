 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МАК сообщил о гибели двух пилотов при катастрофе Ан-2 в Красноярском крае

МАК: при крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два пилота
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Близ поселка Танзыбей в Ермаковском районе Красноярского края при крушении самолета Ан-2 авиакомпании «Борус» погибли два человека, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что МАК сформировал комиссию по расследованию данного инцидента, она уже приступила к работе. Росавиация классифицировала инцидент как катастрофу.

Дело после крушения Ан-2 завели по статье о гибели двух и более человек
Общество
Фото:Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Ранее краевое управление МЧС сообщило, что в результате жесткой посадки погиб только один человек. При этом в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что на борту находились двое.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России ранее возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

