Общество⁠,
0

Дело после крушения Ан-2 завели по статье о гибели двух и более человек

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Красноярском крае возбуждено по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц.

Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, сегодня около 17 часов 40 минут по местному времени после выполнения авиационных работ с воздушным судном Ан-2, на котором находились два члена экипажа, произошел авиаинцидент», — отметили в СК.

В Красноярском крае разбился самолет Ан-2
Общество
Самолет Ан-2

Ранее региональное МЧС сообщило, что при крушении погиб один человек.

Самолет рухнул в 40 км от населенного пункта Танызебей в Ермаковском районе примерно в 17:40 по местному времени. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и техника.

Росавиация классифицировала инцидент как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Красноярского МТУ Росавиации.

Ан-2 — одномоторный многоцелевой биплан, наиболее известный под названием «кукурузник». С советских времен используется для сельхозработ, в том числе засева. Также применяется для медицинских перевозок или тушения лесных пожаров.

