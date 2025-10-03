В Красноярском крае разбился самолет Ан-2

На юге Красноярского края после выполнения авиационных работ разбился самолет Ан-2 перевозчика «Борус». На борту было два человека, один погиб. На месте работают спасатели. Прокуратура начала проверку

Самолет Ан-2 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

В Ермаковском районе Красноярского края самолет Ан-2 авиакомпании «Борус» совершил жесткую посадку, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени (примерно 13:00 мск. — РБК) после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту находилось два человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — говорится в публикации.

Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Телеграм-канал «112» пишет о двух погибших. Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что погиб один человек. Об одном погибшем сообщает и телеграм-канал Shot. По его данным, самолет направлялся из села Верхнеусинское в Шушенское и упал в 40 км от поселка Танзыбей в труднодоступном месте, туда выдвинулись спасатели. Предварительно, погибший — пилот воздушного судна.

Краевое управление МЧС сообщило, что в результате крушения Ан-2 погиб один человек. «На месте работают девять человек, от МЧС России привлекаются пять человек и одна единица техники. На место происшествия едут дополнительные силы и средства МЧС России, а также медики», — сказано в публикации в телеграм-канале.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что к работе на месте крушения привлекаются 30 человек и пять единиц техники, из них от МЧС — 12 человек и три единицы техники.

Менее месяца назад, 9 сентября, самолет Ан-2 упал при проведении сельхозработ юго-восточнее хутора Морозов в Ростовской области. Пилот погиб.

Ан-2 — одномоторный многоцелевой биплан, наиболее известен под названием «кукурузник». С советских времен используется для сельхозработ, в том числе засева. Также применяется для медицинских перевозок или тушения лесных пожаров.