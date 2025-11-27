 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин связал окончание конфликта на Украине с достижением целей России

Путин заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент Владимир Путин выразил надежду, что военный конфликт на Украине завершится «чем раньше, тем лучше», но при условии достижения заявленных Россией целей. Об этом он заявил в интервью главному редактору телеканала «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«Тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится — вы сказали, рано или поздно: чем раньше, тем лучше, но при условии достижения нами целей специальной военной операции», — отметил Путин.

Выступление Путина во время визита в Киргизию. Видео
Политика

Русскоязычный телеканал «Номад ТВ» начал свою работу в Киргизии накануне визита Путина в Бишкек. Российский лидер пробыл в столице Киргизии три дня — с 25 по 27 ноября. В последний день поездки Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

После саммита президент выступил перед журналистами. В частности, он заявил, что Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. Но проект нужно перевести «на дипломатический язык», подчеркнул Путин.

Анастасия Луценко
Владимир Путин Военная операция на Украине конфликт
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
