Путин связал окончание конфликта на Украине с достижением целей России
Президент Владимир Путин выразил надежду, что военный конфликт на Украине завершится «чем раньше, тем лучше», но при условии достижения заявленных Россией целей. Об этом он заявил в интервью главному редактору телеканала «Номад ТВ» Наталье Кролевич.
«Тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится — вы сказали, рано или поздно: чем раньше, тем лучше, но при условии достижения нами целей специальной военной операции», — отметил Путин.
Русскоязычный телеканал «Номад ТВ» начал свою работу в Киргизии накануне визита Путина в Бишкек. Российский лидер пробыл в столице Киргизии три дня — с 25 по 27 ноября. В последний день поездки Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
После саммита президент выступил перед журналистами. В частности, он заявил, что Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. Но проект нужно перевести «на дипломатический язык», подчеркнул Путин.
