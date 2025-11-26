 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Бишкеке перед визитом Путина открыли центр русского языка и культуры

Путин назвал символичным открытие в Бишкеке центра русского языка и культуры
Владимир Путин и&nbsp;Садыр Жапаров
Владимир Путин и Садыр Жапаров (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о политике властей Киргизии в отношении русского языка, который повсеместно и свободно используется в республике. Согласно национальной Конституции, он имеет в стране статус официального.

«Мы это высоко ценим. И его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Бишкеке.

Путин также назвал символичным тот факт, что накануне его визита в Бишкеке заработали Евразийский центр русского языка и культуры и телеканал на русском языке — «Номад ТВ».

Первый в Киргизии Евразийский центр русского языка и культуры был открыт при содействии АНО «Евразия». В организации сообщили, что уже больше года совместно с правительством республики выстраивают «системную работу», которая включает поддержку педагогов, проведение образовательных форумов и создание профессионального сообщества учителей.

Новая мультифункциональная площадка будет ориентирована не только на развитие и популяризацию русского языка, но также на продвижение евразийской культуры и развитие международных программ России и Киргизии.

Путин заявил об отказе на 97% от иностранных валют в торговле с Киргизией
Политика
Фото:Администрация Президента России

Президент России прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в республике три дня и примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (26–27 ноября). Сейчас в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году полномочия перейдут к России.

