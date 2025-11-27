 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Бишкеке началась сессия саммита ОДКБ с участием Путина

В Бишкеке началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Кремля.

В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.

В настоящий момент в ОДКБ председательствует Киргизия, в 2026 году эти полномочия перейдут к России.

Российский лидер прибыл в Бишкек с официальным визитом во вторник, 25 ноября. Он пробудет в Киргизии три дня, до 27 ноября. По прибытии в резиденцию «Ынтымак Ордо», где его встретил президент Киргизии Садыр Жапаров, Путин поприветствовал роту почетного караула на киргизском языке.

В Бишкеке началась сессия саммита ОДКБ с участием Путина
Video

Днем ранее Путин и Жапаров подписали заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

Стороны утвердили пакет документов, среди которых изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве, соглашения по санитарно-эпидемиологической безопасности и миграции, меморандум по стратегическому планированию, а также договоренности между почтовыми операторами двух стран.

Плугина Ирина
Бишкек Владимир Путин саммит ОДКБ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
