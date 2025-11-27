Путин словами «удержать невозможно» допустил сворачивание фронта ВСУ
Украинским военным неизбежно придется пойти на сворачивание фронта, если ситуация как под Купянском повторится в других местах. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.
Путин назвал главной проблемой для украинских войск разрыв между потерями и возможностями пополнения личным составом армейских частей.
«Самая главная проблема для противника заключается в том, что растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения», — сказал президент России.
По словам Путина, «в октябре 47,5 тыс. было потеряно, а набрали по мобилизации, насильственной мобилизации, где-то 16,5 тыс., а около 14 или около 15 тыс. человек вернули из госпиталей».
Он отметил, что разрыв между потерями и пополнением в украинской армии составил 15 тысяч человек и он постоянно увеличивается. Кроме того, растет дезертирство. При этом Путин сослался на данные не только Минобороны России, но и иностранных СМИ.
«Удержать это практически невозможно», — резюмировал Путин.
20 ноября глава Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска заняли Купянск в Харьковской области.
Путин и до этого заявлял, что если затягивать подписание мирного соглашения, то российские войска продолжат занимать другие ключевые участки фронта.
«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа [лидер США Дональд. — РБК] и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал он на совещании Совета безопасности 21 ноября.
Ранее NBC News сообщило, что министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с украинской стороной в Киеве заявил, что ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и предупредил, что ситуация будет только ухудшаться. Дрисколл выразил уверенность, что украинская армия потерпит «неизбежное поражение» и лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем.
