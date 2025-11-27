 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин словами «удержать невозможно» допустил сворачивание фронта ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Путин словами «удержать невозможно» допустил сворачивание фронта ВСУ
Video

Украинским военным неизбежно придется пойти на сворачивание фронта, если ситуация как под Купянском повторится в других местах. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.

Путин назвал главной проблемой для украинских войск разрыв между потерями и возможностями пополнения личным составом армейских частей.

«Самая главная проблема для противника заключается в том, что растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения», — сказал президент России.

По словам Путина, «в октябре 47,5 тыс. было потеряно, а набрали по мобилизации, насильственной мобилизации, где-то 16,5 тыс., а около 14 или около 15 тыс. человек вернули из госпиталей».

Он отметил, что разрыв между потерями и пополнением в украинской армии составил 15 тысяч человек и он постоянно увеличивается. Кроме того, растет дезертирство. При этом Путин сослался на данные не только Минобороны России, но и иностранных СМИ.

«Удержать это практически невозможно», — резюмировал Путин.

Российские войска заняли Купянск
Политика

20 ноября глава Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска заняли Купянск в Харьковской области.

Путин и до этого заявлял, что если затягивать подписание мирного соглашения, то российские войска продолжат занимать другие ключевые участки фронта.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа [лидер США Дональд. — РБК] и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал он на совещании Совета безопасности 21 ноября.

Ранее NBC News сообщило, что министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с украинской стороной в Киеве заявил, что ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и предупредил, что ситуация будет только ухудшаться. Дрисколл выразил уверенность, что украинская армия потерпит «неизбежное поражение» и лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Купянск Владимир Путин ВСУ Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Российская армия взяла Купянск: каково его стратегическое значение
База знаний
Путин предрек повторение «событий в Купянске» на других участках фронта
Политика
Доклад Путину о взятии Купянска и боях в Константиновке. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 17:51
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине Политика, 18:11
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 18:10
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:05
Продажу билетов на Олимпиаду-2026 ограничили из-за проблем с транспортом Спорт, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
В России объем выданных автокредитов за год сократился почти на 40% Авто, 17:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Силовики провели рейд в мусульманском центре в Электростали. Видео Общество, 17:51
Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное Политика, 17:51
ЦБ оставил официальный курс доллара на 28 ноября ниже ₽79 Инвестиции, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Названы самые популярные пикапы с пробегом в России и цены на них Авто, 17:37
Как подтвердить фактическое принятие жилья по наследству. Разъяснение ВС Недвижимость, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29