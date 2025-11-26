Дрисколл предупредил Украину о «неизбежном поражении»

Ситуация на поле боя будет только ухудшаться, поэтому лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем, уверен министр армии США. Об этом он заявил в ходе визита в Киев

Дэн Дрисколл (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с украинской стороной в Киеве на прошлой неделе предупредил Украину о «неизбежном поражении», сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

По словам собеседников, Дрисколл заявил, что украинские войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят «неминуемое поражение».

Он уверен, что ситуация будет только ухудшаться и что лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем.

США также дали понять, что не смогут продолжать поставлять Украине оружие и средства ПВО в прежних объемах, рассказали источники.

По их словам, предупреждение Дрисколла прозвучало после того, как он представил мирный план. «Посыл был в основном следующим: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку», — сказал один из источников.

Украина «вежливо» отказалась подписать мирный план в том виде, в котором он был представлен, отмечает телеканал.

Дрисколл приезжал в Киев на прошлой неделе, где представил мирный план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов. После переговоров США и Украины в Женеве 23 ноября план был существенно изменен. По данным Politico, из него, в частности, исключили вопрос о передаче Донбасса России. Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что вопрос территориальных уступок Владимир Зеленский хочет обсуждать лично с американским коллегой Дональдом Трампом.

Financial Times, описывая встречу министра армии с послами европейских стран и западным чиновниками в киевской резиденции временного поверенного в делах США на Украине Джулии Дэвис, писала, что Дрисколл, опоздав на нее, заявил, что пора «покончить с этим дерьмом». Он настаивал на том, чтобы Зеленский согласился на сделку до Дня благодарения, до 27 ноября. «У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас», — утверждал Дрисколл.

Трамп 25 ноября объявил, что отправляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, а Дрисколлу поручено контактировать с украинской стороной.

Ермак сообщил, что пообщался с министром и что Киев ожидает его визита уже на этой неделе.