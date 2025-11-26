 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дрисколл предупредил Украину о «неизбежном поражении»

NBC: Дрисколл предупредил Украину о неизбежном поражении
Сюжет
Военная операция на Украине
Ситуация на поле боя будет только ухудшаться, поэтому лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем, уверен министр армии США. Об этом он заявил в ходе визита в Киев
Дэн Дрисколл
Дэн Дрисколл (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с украинской стороной в Киеве на прошлой неделе предупредил Украину о «неизбежном поражении», сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

По словам собеседников, Дрисколл заявил, что украинские войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят «неминуемое поражение».

Он уверен, что ситуация будет только ухудшаться и что лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабом положении в будущем.

США также дали понять, что не смогут продолжать поставлять Украине оружие и средства ПВО в прежних объемах, рассказали источники.

По их словам, предупреждение Дрисколла прозвучало после того, как он представил мирный план. «Посыл был в основном следующим: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку», — сказал один из источников.

Украина «вежливо» отказалась подписать мирный план в том виде, в котором он был представлен, отмечает телеканал.

Трамп назвал главную уступку со стороны России
Политика
Дональд Трамп

Дрисколл приезжал в Киев на прошлой неделе, где представил мирный план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов. После переговоров США и Украины в Женеве 23 ноября план был существенно изменен. По данным Politico, из него, в частности, исключили вопрос о передаче Донбасса России. Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что вопрос территориальных уступок Владимир Зеленский хочет обсуждать лично с американским коллегой Дональдом Трампом.

Financial Times, описывая встречу министра армии с послами европейских стран и западным чиновниками в киевской резиденции временного поверенного в делах США на Украине Джулии Дэвис, писала, что Дрисколл, опоздав на нее, заявил, что пора «покончить с этим дерьмом». Он настаивал на том, чтобы Зеленский согласился на сделку до Дня благодарения, до 27 ноября. «У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас», — утверждал Дрисколл.

Трамп 25 ноября объявил, что отправляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, а Дрисколлу поручено контактировать с украинской стороной.

Ермак сообщил, что пообщался с министром и что Киев ожидает его визита уже на этой неделе.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дэниел Дрисколл Украина
Дэниел Дрисколл фото
Дэниел Дрисколл
министр армии США
31 декабря 1986 года
Материалы по теме
Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву
Политика
Politico узнало об отсутствии у Трампа красных линий в сделке по Украине
Политика
Трамп назвал условие своей встречи с Путиным и Зеленским
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 08:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 08:00
Сигналы от судов: где компании рискуют потерять налоговые льготы и вычетыПодписка на РБК, 08:08
Для развития Арктики начали прорабатывать идею создания новой корпорации
РАДИО
 Экономика, 08:01
«Китайский SWIFT» делает революцию в расчетах. Что это значит для РоссииПодписка на РБК, 08:01
Китай поддержал переговоры о мирном плане США по Украине Политика, 07:58
Трамп рассказал, насколько сократился первоначальный план США по Украине Политика, 07:50
Два человека пострадали при массированной атаке дронов на Чебоксары Политика, 07:43
Во Франции задержали членов организации «SOS Донбасс» Политика, 07:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:36
Над Россией за ночь сбили 33 украинских беспилотника Политика, 07:33
Москвичей предупредили о сырой погоде со снегом до конца недели Общество, 07:22
«Война налогам». Как Роберт Кийосаки дошел до долгов в $1,2 млрдПодписка на РБК, 07:00
Суд в Дубае вынес «беспрецедентный» вердикт против РоссииПодписка на РБК, 07:00
В аэропорту Геленджика возобновили полеты Политика, 06:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46